شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 28-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 28-2-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى فى بداية تعاملات الأسبوع ، وسجل سعر الريال السعودى استقرارا عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى فاستقر عند 21.70 جنيه للشراء، 22.06 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

كما سجل سعر الدولار استقرارا في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى فسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.85 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس 18.90 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.70 جنيه للشراء، 22.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.86 جنيه للشراء، و52 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس 48.86 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.