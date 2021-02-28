شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز دمياط الجديدة: تشغيل موقفين جديدين لسيارات الأجرة بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تشغيل موقفين جديدين لسيارات الأجرة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك لمنع المواقف العشوائية وربط المدينة بالمحافظات والمدن المختلفة، وتيسيراً على سكان ورواد المدينة.

وأوضح المهندس محمد رجب، أنَّ الموقف الشرقي مقام على مساحة 2.65 فدان، بينما الموقف الغربي لسيارات الأجرة شمال جامعة دمياط مقام على مساحة 4.8 فدان.

وأضاف رئيس جهاز دمياط الجديدة، أن كل موقف متوافر به جميع الخدمات لتلبية كافة احتياجات الركاب والسائقين، كما يضم كل موقف (مسجد - مظلات ميكروباص وميني باص وركاب – محال تجارية - مبني إداري)، مؤكدا أن جهاز المدينة لن يدخر جهداً في سبيل تنفيذ المشروعات الخدمية والعمل علي زيادتها لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.