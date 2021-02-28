شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 75% نسبة تنفيذ 29496 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة، أن نسبة تنفيذ 29496 وحدة سكنية 1124 عمارة بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" محور محدودى الدخل بلغت نحو 75% بمدينة حدائق العاصمة، لافتاً إلى أن الدولة تسعى حالياً لتوفير المسكن الملائم بأقل أعباء لأصحاب الدخول المحدودة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر للوحدات السكنية، التي يتم تنفيذها للمستفيدين.

وفي سياق متصل، قام المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بجولة ميدانية بمشروعات الإسكان والمرافق بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

واستهل رئيس جهاز حدائق العاصمة، ومرافقوه جولتهم، بتفقد المرحلة الأولى لمواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بقيمة استثمارية تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، مؤكداً خلال جولته بالمشروع على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها وبالمواصفات والجودة المطلوبة، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام الجاري.

كما تفقد رئيس جهاز حدائق العاصمة، أعمال تنفيذ المرافق بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة، حيث يتم تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولي وتشمل شبكات (مياه – صرف) بقيمة تبلغ نحو 160 مليون جنيه.