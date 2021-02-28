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المؤشر العام للسوق السعودي يصل لمقاومته الحالية – تحليل صباحي – 28-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليصل المؤشر إلى مستوى المقاومة 9,250.00، تلك المقاومة التي ذكرناها بتقاريرنا السابقة كمستهدف سعري لصعود المؤشر الأخير، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 79.159 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9,250.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,500.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,000.00 ومستوى المقاومة 9,350.00.

عدد أسهم الشركات الرابحة

137

عدد أسهم الشركات الخاسرة

53

عدد أسهم الشركات الثابتة

10

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

200

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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