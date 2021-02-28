شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يصل لمقاومته الحالية – تحليل صباحي – 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليصل المؤشر إلى مستوى المقاومة 9,250.00، تلك المقاومة التي ذكرناها بتقاريرنا السابقة كمستهدف سعري لصعود المؤشر الأخير، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 79.159 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9,250.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,000.00 ومستوى المقاومة 9,350.00.