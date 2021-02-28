شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة رسمية على 6 مناقصات في "نفط الكويت" و"البترول الوطنية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لشركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية على طرح عدد من المناقصات الجديدة وصلت لنحو 6 مناقصات جديدة أغلبها في شركة البترول الوطنية، كما وافق الجهاز على طلب شركة نفط الكويت بإصدار أوامر تغييرية لعقود، وذلك نظرا لتمديد العقد لمدة 6 أشهر.

ووافق جهاز المناقصات على طلب شركة نفط الكويت لطرح مناقصة استبدال الشعلة الدخانية بمراكز التجميع شمال الكويت، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ووافق على طلب شركة نفط الكويت كذلك لإصدار قرار تمديد عقد مناقصة خدمات الصيانة والإصلاح لخطوط الأنابيب التابعة لإدارة أصول الغاز المبرم مع شركة او اند جي الهندسية للتجارة العامة والمقاولات لمدة 6 اشهر بمبلغ 1.2 مليون دينار ما يعادل 4.4% من قيمة العقد الأصلي وذلك اعتبارا من 1 مارس 2021 وحتى 31 أغسطس 2021 ولحين الانتهاء من إجراءات المناقصة البديلة.

إلى ذلك، وافق الجهاز المركزي للمناقصات على طلب "نفط الكويت" التمديد الخامس للعقد الخاص بمناقصة تقديم خدمات تغذية وأخرى متصلة بها لمدة 6 أشهر بقيمة 712 ألف دينار، وذلك اعتبارا من 6 فبراير 2021 وحتى 5 أغسطس المقبل.

ومؤخرا، نقلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.