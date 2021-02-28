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تعرف على حجم الزيادة فى قيمة المعاشات المنصرفة عام 2019/2020.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد -  

 

- بلغت قيمة المعاشات المنصرفة  84.2 مليار جنيه عـام 2019/2020، مقابل 78.3 مليار جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 7.5٪.


صندوق التوفير

 

 - بلــغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 95.7 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابل 100.4 مليار جنيه عام 2018 / 2019، بانخفاض بلغ نسبته 4.6 ٪.

 

الحسابات الجارية

 

 - بلغت قيمـة المبالغ المودعة 136.9 مليـار جنيه عـام 2019/2020، مقـابل 132.3 مليـار جنيه عام 2018/2019، بزيـادة بلغت نسبتهـا 3.5%

 

الطوابع المباعة والنماذج

 

- بلغت قيمة الطوابع المبـاعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 238.2 مليون جنيه عام 2019/2020، مقابل 247.3 مليـون جنيه عـام 2018 /2019، بانخفاض بلغت نسبته 3.7٪.


وحدات الخدمات البريدية

 

- بلـغ عـدد المكاتب البريدية 4033 مكتب عـام 2019/2020، مقــابل 4035 مكتب عـام 2018/2019، بانخفاض بلغت نسبته 0.05٪.

 

خدمة الدفع الالكتروني

 

- بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الالكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 2841 وحدة عام 2019/2020، مقابل 2381 وحـدة عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 19.3%، وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.

 

 

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