شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيسكو (2190) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 3.27% بما يعادل 1.20 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم السهم مستوى المقاومة 37.45، ولكن وسط ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 37.45، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 40.42.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.90 ومستوى المقاومة 40.00.