شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للزكاة السعودية تحذر الأفراد من النصب والاحتيال باسمها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، عن رصدها عدة مواقع وحسابات تنتحل اسمها بهدف الاحتيال المالي على الأفراد.

ودعت الهيئة كافة المكلفين والأفراد إلى عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو بياناتهم المالية إلا عبر قنوات الهيئة الرسمية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشددت الهيئة على أن موظفو الهيئة لا يطلبون رقم السري الخاص بحسابات الأفراد البنكية ولا المعلومات الخاصة بالبطاقات البنكية.

وكانت الهيئة قد أعلنت في نهاية يناير الماضي تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021، وذلك إلحاقاً للمبادرات التي تستهدف تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وتشتمل المبادرة الأخيرة على إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم و/أو السداد للهيئة قبل تاريخ العمل بالقرار.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، حمود الحربي، أكد في أغسطس الماضي، إن مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين" والتي تم تمديدها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020 وأطلقت في وقت سابق لتخفيف تداعيات كورونا، لا تعني الإعفاء من الضريبة، بل تُبقى قيمة الضريبة مستحقة مع إمكانية تقسيطها.

وكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة مؤخرا، مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.