شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء السعودية تدرس 4 لقاحات ضد فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تيسير المفرج، إن الهيئة تعمل حاليا على دراسة 4 لقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكداً أنه عند اعتماد أي منها سيتم إعلانه في حينه.

وأضاف المفرج، خلال كلمته في المؤتمر الصحافي لوزارة الصحة، أن اللقاحات المعتمدة حتى الآن في المملكة هما فايزر- بيونيتك، وأسترازينكا - أكسفورد، حسيما أورد موقع قناة العربية.

ولفت المفرج، إلى أن الجرعة الثانية للتطعيم ضد كورونا لا بد أن تكون من نفس نوع اللقاح، مؤكداً أن هيئة الغذاء والدواء تقوم بمتابعة اللقاحات بحسب البيانات المستحدثة.

إلى ذلك، أكدت دراسة بريطانية أن لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد الجرعة الأولى.

وتظهر أول دراسة كبيرة في عالم الواقع للقاح شركة فايزر/بيونتيك أن اللقاح فعال بدرجة كبيرة في منع الإصابة بمرض كوفيد-19، في لحظة يمكن أن تكون فارقة بالنسبة لبلدان تتوق لإنهاء إجراءات العزل والإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كيورﭬاك الألمانية (CureVac) -الرائدة في البحوث الطبية الحيوية- لتوفير لقاح لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) في المملكة العربية السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن توقيع الاتفاقية مشروط بالحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم شركة سبيماكو الدوائية بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائي علي البنود التجارية.

واشتملت مذكرة التفاهم على إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقاً ليشمل أيضاً الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

ويُشار إلى أن اللقاح يتميز بظروفه التخزينيه الروتينية (2-8) درجة مئوية، مما يسهل عملية النقل والتخزين.