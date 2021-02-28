شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو السوق السعودي خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 28 فبراير الجاري حتى 4 مارس المُقبل، اجتماع الجمعية العمومية لشركة الفخارية، أنابيب، سامبا، الأهلي التجاري، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح شركة أسمنت ينبع، صكوك الإنماء، فضلاً عن صرف أرباح شركة أسلاك.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، اليوم الأحد، على تعديل المادة الثالثة (3) من نظام الشركة الأساس والخاصة بأغراض الشركة.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح شركة أسمنت ينبع عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 196.875 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 1.25 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 12.5% من القيمة الإسمية للسهم.

ويبدأ، يوم الإثنين، إدراج شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة في السوق الرئيسية، برمز تداول 2081 وبالرمز الدولي SA1591410GH0.

ويصوت مساهمو البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، يوم الإثنين، على اتفاقية الاندماج بينهم، كلاً على حدة.

وتُناقش عمومية البنك الأهلي التجاري غير العادية، مُقترح زيادة رأس مال البنك نتيجة دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي.

وسيكون الدمج من خلال إصدار 0.739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا المالية، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بينهم المبرمة في 11 أكتوبر 2020، حسب بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وتبدأ شركة إتحاد مصانع الأسلاك، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية بقيمة 35.1 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بواقع ريال واحد للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.