«بوابة أعمالي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطبيق أطلقته غرفة الرياض يتيح تقديم الخدمات الالكترونية من خلال الهواتف الذكية.

ويعد التطبيق من مبادرات الغرفة لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثل بالانتقال في تقديم خدماتها إلى مفهوم الغرفة الالكترونية باستخدام أحدث النظم المتطورة في مجال تقنية المعلومات وتسهيل وصول عملائها لتلك الخدمات وتوفيرها في متناول أيديهم لتمكينهم من إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة.

ويندرج التطبيق ضمن الجهود التي تبذلها الغرفة لمسايرة العصر التقني وتطبيقات الأعمال، وبما يتناسب مع الاحتياجات التي تهم مشتركي الغرفة من جهة، وبما يتناسب مع طموح غرفة الرياض نحو تكييف استراتيجيتها والوصول بها لأعلى درجات الكفاءة الإدارية واللوجستية في خدمات الأعمال.