شكرا لقرائتكم خبر «بوابة أعمالي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد التطبيق من مبادرات الغرفة لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثل بالانتقال في تقديم خدماتها إلى مفهوم الغرفة الالكترونية باستخدام أحدث النظم المتطورة في مجال تقنية المعلومات وتسهيل وصول عملائها لتلك الخدمات وتوفيرها في متناول أيديهم لتمكينهم من إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة.ويندرج التطبيق ضمن الجهود التي تبذلها الغرفة لمسايرة العصر التقني وتطبيقات الأعمال، وبما يتناسب مع الاحتياجات التي تهم مشتركي الغرفة من جهة، وبما يتناسب مع طموح غرفة الرياض نحو تكييف استراتيجيتها والوصول بها لأعلى درجات الكفاءة الإدارية واللوجستية في خدمات الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر «بوابة أعمالي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.