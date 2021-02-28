شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر عند 766 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28 فبراير 2021 عند 766 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها، عيار 21 يسجل 766 جنيها، وعيار 18 يسجل 657 جنيها، وعيار 24 يسجل 876 جنيها، والجنيه الذهب يسجل 6128 جنيها، وأونصة الذهب 1734 دولارا.

شهدت أسعار الذهب على المستوي العالمي تراجع كبير هذا الأسبوع بلغت نسبته 3.2 %، حيث انخفض سعر أونصة الذهب من 1792 دولار في تعاملات الاثنين الماضي مستهل تعاملات الأسبوع إلى 1734 دولار في ختام تعاملات هذا الأسبوع بتراجع 58 دولاراً.

الهبوط الكبير في سعر أونصة الذهب على المستوي العالمي، جاء على خلفية ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية المعدلة، وهذا الارتفاع جعل المستثمرون يتجهون لوضع ثقتهم في السندات وبيع الذهب بصورة كبيرة ، مما تسبب في رفع معروض الذهب ومن ثم حدوث حدوث هبوط ملحوظ في الأسعار جراء زيادة المعروض.

الذهب يتعرض لضغط كبير كلما حدث أي انتعاشة في الدولار أو في عوائد السندات، وهذا الانتعاش الجزئي الذي شهده الدولار هذا الأسبوع، جاء بدعم من خطة التحفيز الأمريكية التي تستهدف ضخ 1.9 ترليون دولار ، لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من عثرته بسبب جائحة فيروس كورونا.