شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.30% بما يعادل -0.04 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو عودة استقراره أعلى مستوى 13.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 14.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.04 ومستوى المقاومة 13.90.