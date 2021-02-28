شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كيمانول (2001) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.09% بما يعادل 0.52 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.46 ومستوى المقاومة 14.00.