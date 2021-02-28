شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جازداكو (6090) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 3.50% بما يعادل 0.74 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.12، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 24.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.12 ومستوى المقاومة 23.46.