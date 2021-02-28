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جاكو يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 28-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جاكو (6020) الارتفاع في آخر جلساته، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة 27.47، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 4.52% بما يعادل 1.15 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

 

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 27.47، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 30.85.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.20 ومستوى المقاومة 29.00.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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