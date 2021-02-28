شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جاكو (6020) الارتفاع في آخر جلساته، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة 27.47، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 4.52% بما يعادل 1.15 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 27.47، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 30.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.20 ومستوى المقاومة 29.00.