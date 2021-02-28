شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أبو معطي (4191) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستهدف السهم من جديد مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 58.20، ولكن توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية كبح من مكاسب السهم الأخيرة، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.74% بما يعادل 0.40 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 58.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 65.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.20 ومستوى المقاومة 60.80.