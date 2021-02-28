شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مدينة المعرفة (4310) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 8.97% بما يعادل 1.40 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.00، ليستهدف مستوى المقاومة 19.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 18.00.