شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.03% بما يعادل -0.14 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، محاولاً التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 13.50، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 14.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.30 ومستوى المقاومة 13.76.