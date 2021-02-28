شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت ينبع (3060) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.43% بما يعادل -0.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 44.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 49.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 45.20 ومستوى المقاومة 48.00.