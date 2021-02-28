شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تتلقى 2081 شكوى عن طريق البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت عدد 2081 شكوى عن طريق البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء خلال عام 2020 مقارنة بـ142 شكوى خلال عام 2019، وتم الانتهاء من 1915 شكوى من إجمالي الشكاوي الواردة خلال عام 2020 بمعدل إنجاز بلغ 92%، وفي الوقت نفسه قامت الهيئة بميكنة نماذج تقديم الشكاوي من خلال موقعها الإلكتروني، بحيث يمكن للمتعاملين عرض شكواهم بسهولة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو من خلال خدمات الشباك الواحد، وتتعامل الهيئة مع الشكاوي الواردة إليها من خلال إدارة مختصة بفحص الشكاوى تضم نخبة من القانونيين والفنيين المتخصصين في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

أضافت الهيئة، في تقريرها السنوي، أنها تلقت 378 شكوى تخص أنشطة سوق رأس المال خلال عام 2020 بالإضافة إلى عدد 30 شكوى رصيد سابق من عام 2019 ليكون إجمالي الشكاوي محل الفحص خلال العام عدد 408 شكوى تم دراستها وإنجاز عدد 390 بنسبة 95.6%، مقارنة بعام 2019 والذي ورد به عدد 396 شكوى بالإضافة إلى عدد 60 شكوى رصيد سابق من عام 2018 بإجمالي عدد 456 شكوى محل فحص تم دراستها وإنجاز عدد 426 منها بنسبة 93.4%.

تابعت أن هيئة الرقابة المالية، تلقت عدد 828 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاص مقابل 700 شكوى واردة خلال عام 2019، وقد تم الانتهاء من 698 شكوى من إجمالي الشكاوي المقدمة عام 2020 نبسبة إنجاز 84%، كما ورد للهيئة خلال عام 2020 عدد 98 شكوى تخص شركات أنشطة التمويل (24 شكوى التمويل العقاري، 34 شكوى للتأجير التمويلي، 14 شكوى للتخصيم، 26 تمويل استهلاكي) مقابل عدد 37 شكوى تخص شركات أنشطة التمويل خلال عام 2019 (17 شكوى التمويل العقاري، 19 شكوى للتأجير التمويلي، شكوى واحدة للتخصيم)، وقد تم الانتهاء من 89 شكوى من إجمالي الشكاوى الواردة خلال عام 2020 بنسبة إنجاز 90.82%.

كما ورد لهيئة الرقابة المالية، عدد 68 شكوى تخص نشاط التمويل متناهي الصغر عام 2020 تم الانتهاء منها مقابل 28 شكوى وردت للهيئة خلال العام السابق، بينما بلغ عدد الشكاوى غير العادية في ظل أزمة كورونا ما يزيد عن 3 آلاف شكوى منها 426 شكوى جماعية ضد عدد من جهات التمويل تم حفظهم لانتفاء الغرض ومعالجة باقي الشكاوي وحلها.