شكرا لقرائتكم خبر عن توفعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط الربع الثانى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار تعافي الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2021، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع السابق، ليصل إلى نحو 94.2 مليون برميل يوميا، أي بنسبة زيادة تبلغ 0.7 % مقارنة بمستويات الربع السابق، حيث يتوقع ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 2.1 % ليصل إلى نحو 44.3 مليون برميل يوميا ،بينما يتوقع انخفاض طلب باقي دول العالم بنسبة 0.6 % ليصل إلى 49.9 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجاري، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى نحو 95.7 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 45.6 مليون برميل يوميا، كما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلى نحو 50.1 مليون برميل يوميا.

وأوضح التقرير، أن التقديرات الأولية تشير إلى إنخفاض الإمدادات العالمية من النفط خلال شهر ديسمبر 2020 بنحو 128 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.1 % مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 93.3 مليون برميل يوميا فقد إنخفض إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.6 % ليصل إلى نحو 62.8 مليون برميل يوميا، في حين ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة 0.9 % لتصل إلى نحو 30.5 مليون برميل يوميا.