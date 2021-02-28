شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10120 نقطة، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يرتد المؤشر لأعلى للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 10400 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9950 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,040 وبين مستوى المقاومة هو 10,255 نقطة