شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 5700 طن ملح خام من ميناء العريش إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
أضاف أسامة عبد العزيز لـ"الخليج 365"، أن الشركة لديها نحو 14 ألف طن ملح سبق تشوينها فى الميناء منذ عدة سنوات، وهى جاهزة للتصدير خام،ولا سيما أن صادرات الشركة لبعض دول القارة الأفريقية تكون فى صورة منتجات تامة، حيث تم تصرير نحو 15 ألف طن العام المالى الماضى بقيمة 6.2 مليون جنيه.
وتوقع الدكتور أسامة عبد العزيز، أن يتم إعادة تشغيل ملاحة سبيكة قريبا من خلال الشركة المصرية للتعدين والملاحات بعد الحصول على مختلف الموافقات، لافتا إلى أن ملاحة سبيكة حتى الآن تمثل 85% من الطاقة الإنتاجية للشركة وعودتها للعمل يزيد إيرادات وأرباح الشركة خلال الفترة المقبلة.
وحول إنتاج مصر من الملح كشف الدكتور أسامة عبد العزيز، أن إنتاج مصر السنوى من الملح يصل لنحو 4.6 مليون طن، بقيمة تصل لنحو مليار جنيه، لافتا إلى أنه يتم استخراج الملح من عدد من الملاحات في الاسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء وسيوة.
جدير بالذكر، أن ميناء العريش من المواني البحرية التى يتم تطويرها عن طريق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لزيادة الغاطس وقدراته فى استقال سفن حمولة تصل لنحو 70 الف طن.