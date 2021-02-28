شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.188 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 1.27 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.14 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.16 وبين مستوى المقاومة هو 1.21 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد