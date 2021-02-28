شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2.28 ريال، ليتجاوز بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة الهام عند 2.45ر يال كمستوى أول ثم 2.60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2.15 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.25 وبين مستوى المقاومة هو 2.41 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد