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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 28-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 3.30 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 3.15 ريال، والذي يشكل الحد السفلي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، وهو ما نتوقع ان يدفع بالسهم لأعلى للحد العلوي عند 3.50 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3.15 ريال.

 

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.25 وبين مستوى المقاومة هو 3.37 ريال

 

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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