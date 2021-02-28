شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 3.30 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 3.15 ريال، والذي يشكل الحد السفلي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، وهو ما نتوقع ان يدفع بالسهم لأعلى للحد العلوي عند 3.50 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3.15 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.25 وبين مستوى المقاومة هو 3.37 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد