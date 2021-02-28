شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس املاضي عند مستوى 1.431 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 1.37 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.48 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.40 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.45 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط