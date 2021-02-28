11 فرصة استثمارية

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ومن بين الفرص الاستثمارية تأجير موقع لإقامة مشروع مخيمات بيئية سياحية وأنشطة ترفيهية ببلدية الجنوب على مساحة تخطت الـ1.2 مليون م2 وبفترة تعاقد تمتد 7 أعوام، وكذلك تأجير موقع بمساحة 17079م2 لإقامة مشروع إيواء المركبات ومواقف للشاحنات وقت حظر الدخول للمدينة على طريق المدينة المنورة ببلدية ثول، بالإضافة لتأجير موقع بمساحة 17802م2 لإقامة مواقف شاحنات لبيع الإسمنت ببلدية أبرق الرغامة.كما شملت تأجير موقعين بمساحة 200م2 لتأجير الدراجات الهوائية على طريق الكورنيش بحي الشاطئ في المرحلة الرابعة والخامسة بالكورنيش الشمالي.
ودعت أمانة جدة الراغبين في الحصول على الفرص الاستثمارية إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي «فرص» أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية والاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف.
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