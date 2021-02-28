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ويقع المشروع في حي العزيزية بالخبر بالقرب من جسر الملك فهد على مساحة 60,152 م2، ويحتوي على 81 وحدة سكنية من نوع فيلا، توفر أسلوب حياة عصريا ضمن خدمات متكاملة تلبي احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج (سكني).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الوطنية للإسكان مشروع (دانة البحر) في محافظة الخبر، ضمن المشاريع للوحدات تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص.ويقع المشروع في حي العزيزية بالخبر بالقرب من جسر الملك فهد على مساحة 60,152 م2، ويحتوي على 81 وحدة سكنية من نوع فيلا، توفر أسلوب حياة عصريا ضمن خدمات متكاملة تلبي احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج (سكني).

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