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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية للكهرباء أكدت تطويرها لعدد من مبادرات توطين الصناعات الكهربائية، في إطار استراتيجيتها لدعم وتعزيز توطين الصناعات المحلية في المملكة، التي تأتي في مقدمة أهدافها وتطلعاتها.

جاء ذلك خلال ورشة افتراضية نظمتها الشركة السعودية للكهرباء، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالأحساء، بعنوان (برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية، وآلية التسجيل والتأهيل بالسعودية للكهرباء)، حيث استعرضت الشركة عددا من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية، أمام نخبة من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.



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