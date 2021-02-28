شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: أمريكا في حاجة إلى 600 ألف عامل مهاجر سنوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، السبت إنه سيضغط من أجل توقيع اتفاق للحصول على ضمانات للعمال من المكسيك ودول أمريكا الوسطى عندما يتحدث مع نظيره الأمريكي الرئيس جو بايدن يوم الاثنين.

وأضاف لوبيز أوبرادور أن الولايات المتحدة في حاجة إلى ما بين 600 ألف و800 ألف عامل إضافي سنويا.

ومضى الرئيس المكسيكي يقول «من الأفضل أن ندير عملية تدفق المهاجرين ونضعها في إطارها المشروع من أجل توفير ضمانات للعمال حتى لا يخاطرون بأرواحهم ومن أجل حماية حقوقهم الإنسانية».

ومن المتوقع أن يبحث لوبيز أوبرادور وبايدن في اجتماع افتراضي قضايا الهجرة وانتعاش الاقتصادي من تبعات جائحة كورونا.

وقال لوبيز أوبرادور «من الأفضل أن نتوصل لاتفاق جيد».

(رويترز)