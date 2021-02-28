شكرا لقرائتكم خبر عن الدعوة لتبني استراتيجيات لمكافحة الورم الحليمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد ممثلو الحكومات والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، التزامهم بتعزيز فرص العلاج من فيروس الورم الحليمي البشري، وسرطان عنق الرحم في المنطقة العربية عبر الالتزام بتحسين فرص إجراء الفحوص الطبية، والحصول على اللقاحات، وذلك بهدف تحقيق الاستراتيجية العالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم والتي أطلقتها منظمة الصحة العالمية من خلال تنفيذ الأهداف الإنمائية العالمية بحلول العام 2030.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الثانية من المنتدى الإقليمي حول سرطان عنق الرحم، الذي نظمته جمعية أصدقاء مرضى السرطان في الشارقة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال (UICC)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت عنوان (تسريع جهود مكافحة فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم).

مكافحة الفيروس

وتماشياً مع الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل من أجل القضاء على سرطان عنق الرحم، أصدر المشاركون في ختام المنتدى (إعلان الشارقة حول سرطان عنق الرحم - الدورة الثانية 2021)، والمتضمن تعهد المشاركين بالتزامهم تجاه صحة ورفاه الفتيات والنساء على مستوى العالم، وتخفيف الأعباء المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، وسرطان عنق الرحم في المنطقة العربية، والاستفادة من المساعي الجماعية في العالم لمنع تسبب سرطان عنق الرحم بالوفاة وذلك في غضون جيل واحد.

ويأتي الإعلان استناداً إلى نجاح إعلان الشارقة منذ الدورة الأولى عام 2019، وحتى الآن، وكجزء من الالتزام العالمي بتنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق 2016-2030، والتزامات قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية [email protected]

استراتيجيات إقليمية ووطنية

وتعهد إعلان الشارقة بنسخته الثانية بالدعوة إلى إطلاق استراتيجيات إقليمية، ووطنية حول سرطان عنق الرحم تتماشى مع المبادرات العالمية، مع مراعاة القدرات الوطنية لضمان تنفيذها في كل دولة على حدة، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والمنظمات العالمية لتحسين قدرتها على مكافحة سرطان عنق الرحم، وتنفيذ برنامج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري على الصعيد الوطني برغم حالات الطوارئ الصحية الحالية والمستقبلية.