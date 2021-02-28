شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تكرم 4 سائقين لأمانتهم وأخلاقهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرم مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، 4 من سائقي حافلات مؤسسة المواصلات العامة ومؤسسة تاكسي دبي، تقديراً لأمانتهم وحسن أخلاقهم، في التعامل مع أفراد الجمهور، وذلك بحضور أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ومنصور الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي.

وجَّه مطر الطاير، الشكر إلى السائقين المكرمين، على تفانيهم في عملهم، وإبرازهم الصورة الحسنة لأنفسهم، ولهيئة الطرق والمواصلات، مؤكداً أن الأخلاقيات والسلوكيات القويمة للموظف المثالي، تنعكس دائماً بصورة إيجابية على مكان العمل، ويكون مثالاً يحتذى به بين زملائه، بشخصيته المتميزة.

في المقابل أعرب الموظفون المكرمون عن سعادتهم بالتكريم واعتبروه فخراً لهم ولجميع العاملين في مؤسسة المواصلات العامة، ومؤسسة تاكسي دبي.

وكان السائق فيروس جاربيداكل من مؤسسة تاكسي دبي، قد سارع بتسليم سائح نسي حقيبته في السيارة، وفيها محتويات ثمينة، بعد أن حافظ عليها من الضياع.

أما سائقو الحافلات (حسن خان وعزيز رحمان وحسين نازير)، فقد دفعتهم شهامتهم إلى تقديم المساعدة، إلى سيدة احتاجت للمساعدة في وسط الطريق، فبادروا إلى تغيير إطار مركبتها المتعطل، بعد أن اضطرت للتوقف في الطريق بسبب تعطله.