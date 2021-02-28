شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف أسواق التأمين البحرى من تغطية "فدية القراصنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب موضوع دفع الفدية إلي القراصنة في جدل كبير في أسواق التأمين وإعادة التأمين، حيث أعتبر البعض أن هذه الفدية من قبيل "العوارية العامة General Average" أي أنها مصروفات تتفادي حدوث خسارة كلية ، وجادل اتجاه آخر باعتبار أن الفدية تؤدي إلي قراصنة وهو أمر غير قانوني، وفي عام 2011 حسم الأمر من خلال حكم قضائي بريطاني، أعتبر أن سداد الفدية للقراصنة وفقاً لتعبير القاضي أمر محاط بمياه موحلة ولكنه قانوني وليس ضد النظام العام، وأصبحت شركات التأمين وإعادة التأمين بعد هذا الحكم تقوم بسداد الفدية كعوارية عامة، إلا أن ثمة صعوبات تكتنف هذا الأمر وهو حاجة ملاك السفن إلي سيولة سريعة لسداد المبالغ التي يطلبها القراصنة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بموجب وثائق التأمين البحري العادية التي تدفع قيمة التعويض بعد انتهاء التسوية، فضلاً عن كون تسوية العوارية العامة يستغرق سنوات، ومن هنا نشأ نوع تأمين جديد عُرف بتأمين الفدية والاختطاف Kidnap and Ransom Insurance".



ويوفر تأمين الفدية والاختطاف سيولة سريعة لمالك السفينة في حالة وقوع حادث القرصنة من خلال تغطية:-

1. الفدية التي يطلبها القراصنة



2. الأضرار المادية بسبب عملية الاختطاف

3. أتعاب الخبراء المفاوضين وفريق إدارة الأزمة



4. مرتبات أفراد طاقم السفينة



5. مصروفات إعادة الطاقم إلي بلد الإقامة



6. مصروفات إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة



7. مصروفات العلاج وإعادة تأهيل أفراد الطاقم



8. تكاليف وقود وتموينات السفينة خلال فترة الاختطاف



9. أي رسوم موانئ غير مجدولة تعقب إطلاق سراح السفينة ولمدة 21 يوم



10.المسئوليات القانونية ومصروفات الدفاع



وبصفة عامة يتراوح مدي الفدية المطلوب من 1.5 مليون إلى 35 مليون دولار، ولكن التفاوض يقود إلي أرقام أقل من ذلك فعلى سبيل المثال: طلب من ناقلة النفط السعودية MV Sirius Star فدية قدرها 25 مليون دولار أمريكي انتهت بدفع 8 مليون دولار و يقدر متوسط قيمة الفديات حالياً بحوالي 5 مليون دولار في مقابل 3.3 مليون دولار عام 2012، وكانت أكبر فدية دفعت للقراصنة مقدارها 11.3 مليون دولار لناقلة النفط العملاقة MV Irene SL والتي كانت ترفع العلم اليونانى، وجدير بالذكر أن شركة Munich RE كانت قد قدرت متوسط الفدية بحوالى 50.000 يورو عام 2006 أى ما يعادل 56.000 بسعر صرف ( يورو = 1.13 دولار وهو متوسط سعر الصرف عام 2006، ويدخل عدد من العوامل في تحديد الفدية أهمها جنسية أفراد طاقم السفينة وحمولتها (حجمها)، وطبيعة البضائع (قيمتها وسهولة تصريفها في أسواق غير قانونية) فضلا عن عدد الخاطفين أو القراصنة الذين سيتقاسمون الفدية.

