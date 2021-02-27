شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. بنية تحتية فائقة ومنظومة اقتصادية لا تضاهى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استطاعت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية أن تؤسس لها مكانة متقدمة في قائمة الدول الأكثر تطوراً في البنية التحتية والاقتصادية وبيئة الأعمال والمعيشة، انطلاقاً من حرص الحكومة على مواصلة تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية والمضي قدماً نحو الخمسين عاماً المقبلة، لتصبح دولة الإمارات الأولى عالمياً في مختلف المؤشرات الاقتصادية والبشرية، ما جعلها وجهة أولى للشركات العالمية في المنطقة.

خلال الخمسين عاماً الماضية، قامت دولة الإمارات على رؤية الوحدة، لتصبح نموذجاً حياً على الطموح والتطور الدائم واللا مستحيل، فبرزت إنجازات الدولة في العديد من المناحي الاقتصادية، بمشاركة الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية والقطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً أساسياً لنهضة الدولة، والذي كان شاهداً على بزوغ فجرها، حيث تطورت الشركات الخاصة في الإمارات سواء كانت محلية أو أجنبية، جنباً إلى جانب الاقتصاد الوطني.

شركات طيران ومطارات دولية تربط العالم

موانئ الإمارات بوابة التجارة بين الشرق والغرب

44 منطقة حرة واستثمارية تحتضن الشركات العالمية

شركات كبرى تطلق من الإمارات للوصول إلى ملياري نسمة

استثمرت الحكومات الاتحادية والمحلية وشركاتها شبه الحكومية في دولة الإمارات، مئات المليارات، لتوفير بنية تحتية متطورة تراعي متطلبات النمو الدائم للشركات من القطاع الخاص تحديداً، حيث وفرت مناطق حرة استثمارية وبنية تشريعية متطورة، لدعم حاجات هذه الشركات.

ارتفع عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية في الدولة إلى نحو 60.6 ألف شركة مع نهاية النصف الأول من شهر فبراير 2021 بزيادة نسبتها 3.4% مقارنة مع نهاية فبراير من عام 2020 وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن السجل الاقتصادي الوطني.

وتتميز دولة الإمارات بوجود أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية، موزعة على جميع إمارات الدولة، ما جعل الدولة تتصدر المركز الأول في توفير مثل هذه المناطق على مستوى الشرق الأوسط.

وتقوم الشركات العالمية الكبرى من الإمارات بخدمة منطقة واسعة النطاق تمتد من وسط آسيا وصولاً إلى غرب إفريقيا بما يصل إلى أكثر من ملياري نسمة.

وما كان ذلك ممكن بدون بنية تحتية فائقة للربط، وخصوصاً بحراً وجواً، وهو ما تميزت به الإمارات منذ أواخر السبعينات مع افتتاح ميناء جبل علي الذي يربط الشرق بالغرب، وبعدها في منتصف الثمانينات مع إطلاق طيران الإمارات التي باتت اليوم أكبر ناقلة للرحلات الدولية.

تتبوأ الإمارات مكانة عالمية مرموقة في مجال صناعة الطيران بفضل الرؤى الصائبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة بإرساء أسس البنية التحتية السليمة والأنظمة والاستثمارات الهادفة، إضافة إلى اتباع أعلى المعايير المعتمدة في مجال السلامة والأمن ومواصلة تفعيل الابتكار وجعل قطاع الطيران مكوناً استراتيجياً وداعماً للنمو الاقتصادي في الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

بلغت قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الطيران نحو 270 مليار دولار، وقامت بتطوير مطارات دولية باستثمارات مليارية لتنافس أقدم وأكبر المطارات الدولية في العالم، حيث احتلت المراكز الأولى في أعداد المسافرين الدوليين، كما أنها كان بوابة العبور لملايين الشركات في العالم.

كما استطاعت شركات الطيران التي تشغل أساطيل طائرات حديثة ومتطورة، تمنحها القدرة على تغطية أكبر عدد من مدن العالم، وتمنحها القدرة على الوصول إلى وجهات لا تصلها شركات طيران عالمية، ما جعلها عنصراً أساسياً لدعم التجارة والاقتصاد ودعم عمليات الشركات في الدولة التي استفادت من سهولة الوصول إلى الأسواق وربط الإمارات بالعالم.

ولم تتوقف عند ذلك فحسب وإنما باتت تمتلك بنية تحتية مالية فائقة من خلال المراكز المالية الكبرى في أبوظبي ودبي، وكل ذلك كان العامل الحاسم في الفوز باستضافة أكسبو 2020 للمرة الأولى في تاريخ المنطقة.

سهولة الوصول

ساهمت سهولة الوصول إلى الدولة عبر خطوط الطيران العالمية التي تشغل رحلاتها إلى مطارات الدولة، في توفير روابط قوية بين الأسواق العالمية والتي تسهم أيضاً في دعم حركة السفر التي تعزز أداء القطاع السياحي، إلى جانب حركة الشحن التي تدعم قطاع التجارة في العالم. وبلغت سعة الشحن الدولي المنتظم على مستوى العالم في عام 2018، بأطنان البضائع الكيلومترية، قرابة 363 ملياراً، أي ما يعادل نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بعام 2017.

وتحتضن دولة الإمارات 6 ناقلات وطنية هي: طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعربية للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران أبوظبي و«ويز إير أبوظبي».

لم تغفل دولة الإمارات عن حاجة الشركات التي جاءت لتستثمر أموالها في الدولة إلى ضرورة توفير بنية تحتية ولوجستية بحرية، حيث ضخمت المليارات في تطوير الموانئ على شواطئها، لتصبح البوابة الرئيسية لشحن ونقل البضائع والمنتجات بكافة أنواعها.

أفضل عشر دول تنافسية

حافظت دولة الإمارات على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال عام 2020، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وإيرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك دولة الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشرة الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وذلك لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشرة الأوائل في عام 2017. ووفقاً لنتائج التقرير، تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 106 مؤشرات، من إجمالي 338 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.

وسجلت الدولة تقدماً في محورين من المحاور الرئيسية الأربعة، وهما محور الأداء الاقتصادي، والذي صعدت فيه الدولة إلى المركز الرابع عالمياً، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه الدولة 5 مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة السابعة عالمياً في محور كفاءة الأعمال.

وإلى جانب تقدم دولة الإمارات في المحورين الرئيسيين «الأداء الاقتصادي» والبنية التحتية«سجلت الدولة كذلك تحسناً في 7 محاور فرعية، حيث صعدت للمركز الأول عالمياً في محور سوق العمل، وإلى المركز الخامس عالمياً في محور التوظيف، والمركز السادس في محور الأسعار، وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها دون تغير في محورين فرعيين هما محور السلوكيات والقيم (الثانية عالمياً) ومحور السياسة الضريبية (المرتبة الثالثة عالمياً).

بالرغم من فيروس«كوفيد -19»، حققت دولة الإمارات أداءً متوازناً في المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها التقرير، حيث تقدمت الدولة بواقع ثلاثة مراكز في محور الأداء الاقتصادي الرئيسي، فقد تصدرت هولندا الترتيب عالمياً، تلتها الولايات المتحدة ثم سنغافورة، وحلّت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً متجاوزة دولاً مثل ألمانيا، والصين، ولوكسمبورج، وماليزيا، وكندا، واليابان وغيرها.

ويحتوي هذا المحور على مجموعة من المحاور الفرعية، شملت محور الاقتصاد المحلي، والتجارة الدولية والاستثمارات الدولية، والتوظيف ومحور الأسعار والذي صعدت فيه الدولة من المرتبة 18 في تقرير العام الماضي إلى المرتبة السادسة هذا العام، كما تبوأت الدولة مراتب متقدمة ضمن الخمسة مراكز الأولى عالمياً، في العديد من هذه المحاور الفرعية، حيث حلّت في المرتبة الخامسة عالمياً في محور التوظيف، مقارنة بالمرتبة التاسعة في العام الماضي، كما حققت المرتبة الرابعة عالمياً في محور التجارة الدولية.

وحلت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في محور «البنية التحية الأساسية» ضمن المحور الرئيسي «البنية التحتية» الذي تقدمت الدولة فيه 5 مراكز عن العام الماضي وتحسّن أداء الدولة في ثلاثة محاور فرعية من أصل خمسة.

وفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، جاءت دولة الإمارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 106 مؤشرات من أصل 338 مؤشراً فرعياً شملها التقرير، حيث جاءت في المرتبة الثانية في مؤشرات: نفقات الاستهلاك الحكومي«النمو الفعلي»، وتحصيل ضرائب الشركات، ونسبة تحصيل رأس المال والضرائب العقارية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيّف، واللوائح التنظيمية للعمل، وانخفاض عدد كبار السن نسبة إلى السكان، ونسبة العمالة الماهرة، وتوافر الخبرات العالمية، واستخدام الشركات للبيانات الضخمة والأدوات التحليلية، وريادة الأعمال، وجودة النقل الجوي، والإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب.

وتوفر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

وتحتل دولة الإمارات المرتبة 16 على مستوى العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لتقرير البنك الدولي 2020.

ويبين التقرير صدارة الدولة ضمن أعلى عشر دول في خمسة من محاور التقرير العشرة:المركز الأول عالمياً في محور«توصيل الكهرباء» والمركز الثالث عالمياً في محور«التعامل مع تراخيص البناء»والمركز التاسع عالمياً في محور«إنفاذ العقود» والمركز العاشر عالمياً في محور«تسجيل الملكية».

الاقتصاد المفتوح

تشجع دولة الإمارات نمو القطاع الخاص والمنافسة، وتطبق تشريعات وقوانين تحظر الاحتكار. وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات قوية مع المنظمات التجارية الرئيسية على المستوى الإقليمي والدولي. كما لدولة الإمارات عضوية في المنظمات الدولية.

وعززت الإمارات مكانتها الريادية كحاضنة استثمارية متميزة في منطقة الشرق الأوسط ما جعلها قبلة للمستثمرين الأجانب الذين يرون فيها منجماً للفرص الاستثمارية ذات العوائد العالية مقارنة مع نظيراتها في عدد كبير من دول العالم.

الاستثمارات الأجنبية

بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات خلال 2017-2019 نحو 121.6 مليار درهم ما يعكس مدى جاذبيتها وتنافسيتها بما تملكه سواء على مستوى البيئة التشريعية الناظمة لمجتمع الأعمال أو البنية التحتية التي تحوزها وتعد الأضخم في المنطقة.

وكانت الإمارات قد حازت المركز الـ 19 على مستوى العالم في مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك وفق آخر التقارير التي تصدرها شركة«كيرني» التي تعد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات، معززة بذلك من تقدمها بمقدار 21 مركزاً مقارنة مع التقرير السابق.

ويتضح من خلال تتبع المؤشر الخاص بحركة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات حفاظه على نهج متصاعد رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي بحسب ما يظهره تحليل محتويات حزمة من تقارير الاستثمار الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجار والتنمية«أونكتاد» خلال السنوات الماضية.

وخلال عام 2019 صنفت «أونكتاد» دولة الإمارات بكونها أكبر الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في غرب آسيا بعدما نجحت في جذب نحو 51.3 مليار درهم«14 مليار دولار» وهو ما شكل نقطة تحول مهمة في مسيرة جهودها الرامية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي.

جاء هذا التحول المهم فيما تحقق من إنجاز نظراً للقفزة الكبيرة المسجلة خلال عام 2019 في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الدولة حيث بلغت نسبة نموها 34.8% بالمقارنة مع قيمتها في عام 2018 البالغة 38.1 مليار درهم (10.4 مليار دولار).

أما في حال مقارنة التطور الذي شهدته مسيرة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2018 مع عام 2017 فقد وصلت نسبة النمو 18.2% بعدما بلغت قيمتها 32.22 مليار درهم (8.78 مليار دولار) وفقا لتقارير«الاونكتاد».

اقتصاد منفتح

تتميز دولة الإمارات بمناخ اقتصادي منفتح وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية قوية وبنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو، فضلاً عن الجهود المتواصلة لتطوير مبادرات نوعية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والمالية، وتنشيط الاستثمار، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتطوير القدرة التنافسية، وذلك لضمان استمرارية واستدامة المكانة المتقدمة للدولة على خريطة الاستثمار العالمي.

كما توضح المؤشرات العالمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها الفاعل في تعزيز ودعم تدفقات الاستثمار الواردة والصادرة على مستوى المنطقة.

الاتصالات

تمتلك دولة الإمارات شبكة اتصالات سريعة وفعالة تنظمها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حيث ساهمت في دعم متطلبات جميع أنواع الشركات في الدولة.

وأسهمت توجهات دولة الإمارات لقيادة التحول الرقمي وتصدر مشهد قطاع الاتصالات في المنطقة عبر تطوير بنية تحتية قوية ودوائر حكومية ومؤسسات قادرة على مواكبة العصر في استقطاب الاستثمارات في مراكز البيانات وتوفير جميع الخدمات المتعلقة باستضافة وإدارة البيانات لكافة الدوائر الحكومية المحلية ومن المنطقة دون الحاجة لتصديرها إلى مواقع أخرى في العالم.

وساهمت البيئة الاستثمارية المثالية التي وفرتها الإمارات في تشجيع شركات التقنية لاتخاذها مقرات إقليمية لمراكز استضافة وإدارة البيانات لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بتطوير الصناعات التقنية كافة، لاسيما الصناعات المرتبطة بقطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء ووسائل النقل ذاتية القيادة وشبكات بلوك تشين وغيرها من الصناعات التقنية المستقبلية.

النجاحات الرقمية

في سياق النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في مسيرة التسارع الذي انتهجته لتحويل كافة الخدمات الحكومية اتحادياً ومحلياً إلى خدمات تقدم في أي وقت ومن أي مكان، حققت دولة الإمارات خلال 10 سنوات نجاحات وقفزات كبيرة جداً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بفعل الرؤى والاستراتيجيات التي وضعتها قيادتها الرشيدة للتحول إلى الاقتصاد المعرفي المبني على تطور الاقتصاد وتقنية المعلومات، بما يؤدي لسعادة المواطنين والمقيمين على أرضها.

ووضعت الإمارات نفسها في أعلى قائمة دول العالم المتقدمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر مجتمع رقمي وذكي كامل معتمد على بنية قوية لشبكات اتصالات الهاتف المتحرك والخدمات الأرضية، ما ساهم في تطور القطاعات الاقتصادية التقليدية وتهيئة قطاعات جديدة.

وخلال السنوات الـ 10 الأخيرة قفزت الإمارات قفزات نوعية على قوائم المؤشرات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.