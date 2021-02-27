شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنشىء مصرفا عاما لتمويل البنى التحتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيعلن وزير المال البريطاني ريشي سوناك الاربعاء المقبل، بمناسبة الموازنة، انشاء مصرف عام سيمول مشاريع بنى تحتية بمليارات الجنيهات لدعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة، كما اعلن مكتبه السبت.

والمصرف الذي سيؤسس في الربيع سيزود برأس مال بقيمة 12 مليار جنيه يضاف الى هذا المبلغ قروض مضمونة من الدولة بمستوى 10 مليارات جنيه.

واعلنت وزارة المال في بيان ان ذلك سيسمح بدعم باكثر من 40 مليار جنيه استثمارات في البنى التحتية كالنقل او الطاقة المتجددة «التي ستحرك الاقتصاد» وتساعد بريطانيا على تحقيق حياد الكربون.

وقال الوزير «ندعم هذا المصرف بالتمويل اللازم للتوصل الى بنى تحتية جديرة بالقرن ال21 وايجاد وظائف».

والموازنة التي سترافق الانعاش وتكشف الاربعاء ستكون الاولى منذ خروج بريطانيا من السوق الواحدة والوحدة الجمركية الاوروبية، وهي من الدول الاكثر تضررا بالجائحة في العالم مع اكثر من 122 الف وفاة.

وتقلص اجمالي الناتج الداخلي للبلاد بوتيرة قياسية ب9,9% في 2020 بسبب صدمة الازمة الصحية التي شلت قطاعات بأكملها لاشهر. والعزل المطبق منذ مطلع كانون الثاني/يناير سيرفع تدريجيا بين آذار/مارس ونهاية حزيران/يونيو.

وفي حزيران/يونيو اعلن رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون انه يريد ان يستوحي من خطة الرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت لنهوض الاقتصاد من خللا الاستثمار الكبير في البنى التحتية.

(أ.ف.ب)