بريطانيا واحتضان العالم الرقمي

على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، تحول الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى التكنولوجيا الرقمية للبقاء على اتصال مع أحبائهم، وجربت مئات الآلاف من الشركات لأول مرة العمل عن بُعد والمبيعات عبر الإنترنت والحوسبة السحابية مقرونة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2020، قفز معدل استخدام التكنولوجيا بنحو خمس سنوات للأمام خلال أقل من خمسة أشهر. وكانت هناك زيادة بنسبة 60 % في استخدام الإنترنت، بينما نمت عمليات البحث والتسوق عبر الشبكة العنكبوتية بنسبة 200 %.

وبينما تستعد حكومة المملكة المتحدة لبدء رحلة أكبر تحدٍ للتعافي في التاريخ الحديث، فإنها بحاجة إلى الاعتماد على طموحها القوي لدعم المهارات الرقمية والابتكار، وتعزيز التعافي الرقمي أولاً وخلق ودعم وظائف المستقبل في جميع أنحاء البلاد.

إن التركيز على الاتجاهات المتسارعة التي شجعها الوباء، مثل اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحوسبة السحابية بالإضافة لآليات العمل عن بعد، يحفز النمو في المملكة المتحدة، وبناءً على التقديرات، يزيد الانتاجية بما يعادل 9 مليارات جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من أن غالبية الشركات لديها الآن وجود رقمي، إلا أنها لا تمتلك جميعاً المهارات الرقمية المتقدمة اللازمة للمرحلة التالية من نمو الأعمال. وعليه، تعمل شركة «جوجل» بجد لربط الشركات الصغيرة بعملائها حيث أنهم العمود الفقري للاقتصاد البريطاني. ومن الأهمية بمكان مساعدتهم على تعلم مهارات رقمية جديدة والاستثمار في تقنيات مثل السحابة. وقد يكون التشجيع على اعتماد أكبر على التكنولوجيا الرقمية أحد أقوى الطرق لتعزيز إنتاجية المملكة المتحدة.

رأينا في الأشهر الـ 12 الماضية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والبيانات أن تقدم مساهمة كبيرة في العديد من التحديات الملحة. ولدى الحكومة فرصة للقيادة ووضع معايير واضحة وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البيانات لتسريع أتمتة بريطانيا. وسيساعد إنشاء سحابة أبحاث وطنية بالشراكة مع قطاع التكنولوجيا في تحقيق ذلك. حيث أنه في الوقت الحالي، يقتصر الوصول إلى الموارد والقوة الحاسوبية الكافية لإجراء البحوث المتطورة على عدد صغير من الباحثين والمنظمات الأكاديمية.

يمكن لتحالف وطني مدعوم من «جوجل» وغيرها من رواد التقنية توفير البنية التحتية الحيوية والوصول إلى البيانات لجميع الباحثين البريطانيين، وإضفاء الطابع الديمقراطي وتمكين الوصول لكافة المناطق ولجميع فئات المجتمع، ما يدعم أجندة الحكومة للتسوية وتعزيز التعاون بين مراكز البحث المختلفة عبر كامل الجغرافيا البريطانية.

لدى المملكة المتحدة فرصة حاسمة لرسم مخطط النجاح للمستقبل ووضع نفسها في طليعة الابتكار والتنظيم الذكي والنمو الاقتصادي.

سيتي إيه إم – رونان هاريس