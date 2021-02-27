مكافحة أخطر «جيمين» أوّلاً

كيف لم يفكر العقل العربي عشرات السنين في محو الأمية؟ لن تضيع وقتك في التنقيب عن اللامعقول، أرقام العالم العربي. «على قدر أهل العزم تأتي العزائم». سنة 1949، عند انطلاق المسيرة الكبرى في الصين بزعامة ماو، كانت نسبة الأميين 80%. لك أن تتخيل التخلف، فالرقم أبلغ من ألف دراسة. لا مجال بعد لتحليل أو تعليل. هل ستتحدث عن التربية والتعليم والثقافة، عن البحث العلمي والإنجازات في التنمية والاقتصاد المنتج والطاقات والكفاءات والمواهب ذات التألق بالإبداع، والتفوق بالاختراع؟ سنة 2005 صار عدد الأميين في الصين 4%،وعدد المتحررين من الجهل 96%.

لجبر الخواطر، قل إن نسبة المتعلمين في البلدان العربية كانت أفضل من نظيرتها عند التنين، لكن إذا تذرّعنا بأن الإحصائيات لم تكن موجودة بُعيد الحرب العالمية الثانية، فهل سننكر اليوم أيضاً وجود غولها؟ المشكلة لا تكمن في كثرة نفوس العرب، بل في عدم انبثاق القيم التنموية من الذات العامّة. أمامنا نموذجان للوصول إلى القمّة التنموية في نصف قرن: الإمارات في ضخامة الإنجاز التنموي بالجغرافيا البشرية المحدودة، والصين بتنمية عملاقة قياسية بديموغرافيا عملاقة أقيانوسية. بالنموذجين لا مبرّر للمتخلف.

تجارب البلدان الناجحة مدارس، إذا أرادت الدول التألق. أليس من الضرورة القصوى التفكير الجماعي في اكتساب المقودين المصيريين: الإرادة والإدارة؟ أوروبا بدأت المسير منذ عصر النهضة، فالقرن السادس عشر بعيد، بل إن طريق الديمقراطية أبعد من ذلك، بريطانيا شقت الدرب إليها في القرن الثاني عشر. الجذور في أثينا وروما. وجود النظرية لا يكفي، ففي القرآن وغيره من ميراثنا الكثير.

تجارب الشرق الأقصى مذهلة في سرعة التقاط مقاليد التنمية الشاملة الناجحة. في الصين عرفوا أين يضعون أحجار الأساس: محو الأمية وضمان الغذاء. في بداية العقد الخامس أعلنوا توفير طبق أرز لكل صيني. إحصائية 2015 تفيد أن الفجوة الغذائية العربية 128 مليار دولار. التراجيكوميديا هي أن الثورة الزراعية مر عليها مئة قرن. تفاقمت بالفجوات الصناعية، الرقمية، التكنولوجية، العلمية، البحث العلمي، وهلم فجوات.

لزوم ما يلزم: النتيجة المنطقية: أخطر «جيمين»: الجوع والجهل، بعدهما تكون الأمة مستعدة لخوض مواجهة التحديث في التنمية الشاملة.

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