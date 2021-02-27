شكرا لقرائتكم خبر عن 18 % مكاسب النفط الشهرية رغم تراجعات الجلسة الأخيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% عند تسوية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، مع قوة الدولار، لكنها حققت مكاسب أسبوعية وشهرية.

ويراهن المستثمرون على أن اجتماع الأسبوع المقبل لتحالف «أوبك+» سوف يقر عودة المزيد من المعروض إلى السوق، بالنظر إلى القفزة الأخيرة في الأسعار والتوقعات بأن الطلب سوف يتحسن.

وحققت أسعار النفط مكاسب بنحو 17.8% هذا الشهر، حيث تصارع الأسواق مع اضطرابات الإمدادات في الولايات المتحدة، في حين أن التفاؤل يتزايد بشأن الطلب.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم إبريل/نيسان بنحو 3.2% إلى 61.50 دولار للبرميل، لكنه سجل مكاسب أسبوعية 4.2%.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، الجمعة، أن أسعار النفط ستشهد تعافياً مطرداً هذا العام، مع وصول لقاحات للوقاية من كوفيد-19 للمزيد من الناس وتسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي، وفي ظل قوة دفع إضافية من التحفيز وضبط إمدادات منتجين كبار للخام.

وتوقع المسح الذي شمل 55 مشاركاً أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 59.07 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعاً من استطلاع الشهر الماضي الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 54.47 دولار للبرميل.

ومتوسط سعر برنت منذ بداية العام الجاري 58.80 دولار. (وكالات)