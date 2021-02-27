شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد 6.5% خلال فبراير.. والدولار يتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 46 دولاراً عند تسوية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، مع قوة العملة الأمريكية، لتسجل خسائر أسبوعية وشهرية. وتراجع مؤشر الدولار 0.25 في فبراير، عقب مكسب 0.6% حققه في يناير.

وهبط المعدن الأصفر لأدنى مستوى في حوالي 8 أشهر، حيث أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وعانى الذهب خسائر قوية أسبوعية وشهرية بنحو 2.7% و6.5% على التوالي، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوياتها في عام.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم إبريل/نيسان بنحو 2.6%، أو ما يعادل 46.60 دولار، ليصل إلى مستوى 1728.80 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ يونيو/حزيران.

ارتفاع الدولار

ولامس الدولار مستوى مرتفعا جديدا في ستة أشهر مقابل الين، الجمعة، وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل نظيره الأسترالي والذي سجله الخميس، مدعوما بصعود قوي لعوائد السندات الأمريكية أثناء الليل.

وأصبحت السندات الحكومية، لاسيما الخزانة الأمريكية، النقطة المحورية للأسواق العالمية، بعد أن تحرك المتعاملون بقوة ليضعوا في الحسبان تشديدا نقديا في وقت مبكر عما أشار إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ونظراؤه.

وارتفع مؤشر الدولار، الجمعة، إلى 90.38، متمسكا بمكسب حققه الخميس بواقع 0.2 بالمئة، حين تعافى من خسائر بلغت 0.26 بالمئة قبل عطاء سندات. وبذلك يكون المؤشر منخفضا أقل من 0.2 بالمئة في الشهر، عقب مكسب 0.6 بالمئة حققه في يناير.

ولم يطرأ على العملة الأمريكية تغير يُذكر عند 106.165 ين بعد أن لامست في وقت سابق 106.43 للمرة الأولى منذ سبتمبر. وارتفع الدولار الأمريكي 2.8 بالمئة منذ بداية العام الجاري بعد أول زيادة شهرية متعاقبة منذ منتصف 2018 مما وضع الين ضمن أسوأ العملات الرئيسية أداء في 2021.

والين والدولار كلاهما عملة ملاذ آمن تقليدية، لكن الين يميل للتراجع حين ترتفع العوائد الأمريكية بينما يميل الدولار للصعود.

وارتفعت عوائد السندات هذا العام بفضل توقعات بتحفيز مالي ضخم في ظل استمرار سياسة فائقة التيسير بقيادة الولايات المتحدة.

وعزز تسارع وتيرة التطعيم من كوفيد-19 عالميا أيضا رهانات على تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار.

لكن في الأيام القليلة الماضية، تسارعت وتيرة زيادة عوائد السندات المُعدلة في ضوء التضخم، مما يشير إلى تنامي اعتقاد بأن البنوك المركزية ربما تحتاج إلى تقليص سياساتها فائقة التيسير، على الرغم من تبنيها خطاب يميل إلى التيسير النقدي.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1.6 بالمئة أثناء الليل للمرة الأولى في عام، بعد أن تلقى عطاء لأوراق مالية لأجل سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار طلبا ضعيفا.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.21475 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.22435 دولار الخميس.

(وكالات)