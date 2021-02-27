شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بـ قطاع البترول، عن أنه سيتم تصدير شحنة غاز مسال من مصنع ادكو للإسالة غدًا الأحد، لافتا أن حجم الشحنة تبلغ حوالي 150 ألف متر مكعب غاز .

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بتصدير تلك الشحنة ستصبح الشحنة التاسعة للتصدير من مصنع إدكو للإسالة خلال شهر فبراير الجارى.

ونجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه، مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25%.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.