شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول مصنع حديث لتصنيع فلنكات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر





القاهرة - سامية سيد - من سينفذ إنشاء المصنع الجديد ؟ستنفذه شركة ايطالية عالمية بالتعاون مع شركة سيجوارت المصرية للمواسير، التابعة للقابضة الكيماوية، والمتخصصة فى هذه الصناعة.





أين سيتم بناء المصنع ؟كان من المقرر بناء المصنع فى محافظة قنا ، لكن حاليا وفقا لرؤية وزارة النقل سيتم البناء فى محافظة الاسكندرية وجارى دراسة المواقع المناسبة الاخرى، ليكون مناسبا لمشروع قطار العلمين السخنة.





إلى أين وصلت عملية تنفيذ المصنع ؟يجرى حاليا استيراد آلاته ومعداته من الخارج حاليا وتم بالفعل فتح الاعتمادات المستندية لشراء معدات وآلات ومكونات المصنع الجديد من إيطاليا.

كم تبلغ التكاليف المبدئية للمصنع الجديد ؟ستصل التكلفة المبدئية للمصنع حوالى 10 ملايين دولار.

ما مدى الاستفادة من المصنع في مختلف مشروعات السكك الحديدية ؟أهمية هذا المصنع انه مصنع متنقل، بمعنى يمكن تفكيكه ونقله من مكانه لمكان أخر قريب من مشروعات السكك الحديدية، نظرا لثقل حجم الفلنكات واحتياجها لتكاليف كبيرة للنقل بالسيارات، وبالتالى قرب المصنع من المشروعات يوفر الوقت والجهد والمال.



ومن المنتظر أن تبدأ الخطوات الفعلية والتنفيذية لإنشاء هذا المشروع فورا وصول الآلات والمعدات من الخارج لخدمة قطاع السكك الحديدية في الصعيد وفى مصر عامة.