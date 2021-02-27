شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 27-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 27-2-2021، أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.90 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى ، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.20 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء .

4.28 جنيه للبيع .