خارطة طريق لشراكة استراتيجية جديدة بين الإمارات وأوكرانيا

دبي: ”الخليج 365”

عقدت لجنة التنسيق المشتركة الإماراتية الأوكرانية أولى اجتماعاتها الأسبوع الماضي، عن بعد برئاسة مشتركة من مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي وأندريه يرماك، مدير مكتب رئيس أوكرانيا. وقد تمت مناقشة خطة تعزيز الشراكة الاستراتيجية وآليات العمل المشترك لتحقيق مصالح البلدين. وشهد الاجتماع، الذي يأتي عقب الزيارة التاريخية الأولى للرئيس فلوديمير زيلينسكي إلى دولة الإمارات، مشاركة واسعة من كبار المسؤولين، حيث شارك من الجانب الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، واللواء ركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وسالم أحمد الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا. في حين شارك من الجانب الأوكراني إيهور جوفكفا نائب مدير مكتب الرئيس، المستشار الرئيسي في الشؤون الخارجية؛ وميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء ووزير التحول الرقمي، وأرسين آفاكوف، وزير الداخلية الأوكراني. وقالت مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي بهذه المناسبة: «لقد أثمرت الزيارة الأولى للرئيس زيلينسكي إلى الإمارات وضع رؤية واضحة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والوثيقة بين البلدين، مما أدى بدوره إلى فتح الأبواب لاكتشاف فرص تعاون جديدة. كما أن هذه الزيارة مهدت الطريق لتشكيل لجنة التنسيق الإماراتي الأوكراني المشتركة، والتي تضع أهدافًا وجداول زمنية متفق عليها للارتقاء بشراكتنا الاستراتيجية إلى مستوى جديد». وأضافت: «يشكل تعزيز علاقة دولة الإمارات وأوكرانيا جزءًا مهمًا من أهداف السياسة الخارجية لحكومة الدولة، حيث يتمثل هدفنا في زيادة التجارة الثنائية غير النفطية لدينا والتي تساوي حاليا 806 مليون دولار أمريكي، وذلك بشكل ممنهج ومستدام. ولدعم هذا التوجه، سيتم العمل على توقيع اتفاقيات جديدة، تستند في جوهرها إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي وقعناها في يناير 2003 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي وقعناها في 14 فبراير 2021 خلال زيارة الرئيس الأوكراني إلى الإمارات». وتم خلال الاجتماع وضع خارطة طريق لتعزيز التجارة والاستثمار، مع اقتراح أربعة مجالات للتعاون، يدير كل منها مجموعة عمل مخصصة. وهم: الغذاء والزراعة، البنية التحتية والصناعات الثقيلة، والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتقنيات العسكرية والدفاعية. وتم تحديد كل مجال من المجالات الأربعة بناءً على التشريعات واللوائح الحالية والمقترحة، وطبيعة الموارد وتوافرها، واحتياجات الإمارات وأوكرانيا. وستدعم لجنة التنسيق المشتركة استهداف قطاعات محددة من خلال تشكيل فرق عمل في العديد من القطاعات منها المجالات الأربعة المذكورة وتهدف إلى إنشاء خارطة طريق مفصلة للتعاون. ومن المتوقع وضع خطة عمل مفصلة في المستقبل القريب.

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