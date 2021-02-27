شكرا لقرائتكم خبر عن «المداح» يجذب حمادة هلال في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شوق المطرب المصري حمادة هلال جمهوره ومتابعيه عبر مختلف حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة من كواليس مسلسله الرمضاني المقبل «المداح». وظهر هلال في الصورة وهو يرتدي الجلباب، فيما علق على الصورة: «مسلسل المداح رمضان2021، من إنتاج سيكرمو ميديا إسلام المرسي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، والعمل مختلف تماماً عما تم تقديمه من قبل، وكل التوفيق لكافة الأعمال المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني».

يشارك في بطولة «المداح» أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، وحنان سليمان، وتدور أحداثه حول شخصية شاب ريفي يجسدها هلال، ومتزوج من طافش، ويدخل في العديد من المشاكل في إطار درامي اجتماعي.(وكالات)