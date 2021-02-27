شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأرمني يرفض المصادقة على إقالة رئيس الأركان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الرئاسة الأرمينية، السبت، أن الرئيس أرمين سركسيان رفض المصادقة على قرار رئيس الوزراء نيكول باشينيان، بإقالة رئيس أركان الجيش، الذي اتهمه رئيس الوزراء بتدبير محاولة انقلاب، بالتزامن مع زيادة ضغط المعارضة لاستقالة الحكومة.

وقالت الرئاسة، في بيان، إنه «في 25 شباط/ فبراير، تم تقديم اقتراح إلى رئيس الجمهورية بإقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا العقيد أونيك جاسباريان بموجب مشروع مرسوم» وأضاف البيان، «أعاد رئيس الجمهورية، في إطار صلاحياته الدستورية، مشروع المرسوم مع الاعتراضات».

وكان الآلاف من أنصار المعارضة قد نزلوا إلى شوارع العاصمة للمطالبة باستقالة باشينيان.

وسارت حشود المتظاهرين الغاضبين في شوارع وسط يريفان ملوحين بأعلام أرمينية ومطلقين هتافات منددة بالحكومة. ودعا رئيس الوزراء السابق فاسجين مانوكيان، الذي تطالب المعارضة بتعيينه في مكان باشينيان، جميع المواطنين للانضمام إلى التظاهرة.

وقال خلال التظاهرة، الجمعة،«على الناس أن ينزلوا إلى الشارع ويعبروا عن إرادتهم كي نتجنب سفك الدماء والاضطرابات».وأضاف«إما أن نتخلص منهم»، في إشارة إلى باشينيان وحلفائه الذين يسيطرون على البرلمان أو نخسر أرمينيا.

ودعم جيش أرمينيا باشينيان لأشهر، لكن رئيس أركانه انضم الخميس للدعوات التي تطالبه بالاستقالة وقال في بيان إن باشينيان وحكومته غير قادرين على اتخاذ قرارات مناسبة.(وكالات)