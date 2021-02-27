شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أغنية مسلسل «خرزة زرقا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة «الصباح» اللبنانية للإنتاج الفني، الأغنية الرسمية الخاصة بمسلسل «خرزه زرقا» المقرر عرضها على شاشة «OSN يا هلا» ابتداءً من بعد غد. والأغنية أداها المطرب محمد باش، ومن كلماته وألحانه، وتوزيع جون موسى. ونشرت الشركة المنتجة الأغنية عبر حسابها الرسمي على «اليوتيوب»، على طريقة الفيديو كليب مع أخذ بعض المشاهد المهمة من المسلسل.

يشارك في بطولة العمل: معتصم النهار، رولا بقسماتي، بديع أبو شقرا، كارمن لبس. ومن تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج جوليا معلوف، ويتناول المسلسل قصة عائلتين يعيشان في لبنان، الأولى سورية والثانية لبنانية، وتجمعهما العديد من الظروف القاسية، في الحياة، والتحديات الكبيرة.