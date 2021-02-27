شكرا لقرائتكم خبر عن شخبوط بن نهيان: نهج الإمارات ثابت في دعم استقرار اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، السبت، الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية. وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، خلال اللقاء، نهج دولة الإمارات الثابت في دعم أمن واستقرار اليمن ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والازدهار. (وام)