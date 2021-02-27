شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الهندسية: تنفيذ مواصفة الأمان الجديدة فى البوتاجاز يحتاج إلى عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة الصناعات الهندسية، أن تطبيق المواصفات القياسية الجديدة (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker، تتطلب مدة لا تقل عن عامين، خصوصا أن التكنولوجيا الخاصة بها غير موجودة في مصر حاليًا.

وقال المهندس يسرى قطب عضو الغرفة الهندسية في اتحاد الصناعات، إن تطبيق المواصفة الجديدة لتحويل البوتاجازات المنتجة في مصر لنظام الأمان الكامل سواء للعيون أوالفرن، يتطلب على الأقل عامين ويحتاج جذب تكنولوجيا جديدة غير متوفرة في مصر حاليًا، ولا يمكن تنفيذ المواصفة إلا بعد جذب استثمارات جديدة عبر تدشين مصانع بتكنولوجيا أوروبية لتمد المصانع باحتياجاتها لتطبيق هذه المواصفة.



وأضاف قطب لـ"الخليج 365"، أن هناك أكثر من 30 مصنع لإنتاج البوتاجاز في مصر منهم 3 مصانع فقط هي التي يمكنها التحول لتكنولوجيا الأمان الكامل، مشيرًا إلى أن التحول لتكنولوجيا الأمان الكامل يتطلب استيراد مدخلات بأسعار مرتفعة للغاية، وأغلبها من دول أوروبية، مشيرًا إلى أن إحدى الدول عندما قررت التحول لتكنولوجيا الأمان الكامل عملت على جذب 4 مصانع من أوروبا كاستثمار شامل لتوفير احتياجات المصانع المحلية، وفي سبيل ذلك منحت المستثمرين الأوروبيين مميزات كبيرة سواء بحوافز ضريبية وأراضى مجانية لإنشاء المصانع وغيرها من الحوافز، وهذه المصانع الآن توفر احتياجات الدولة المذكورة من مدخلات وخامات إنتاج البوتاجاز بالأمان الكامل.